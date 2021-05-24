Bloomberg: ЄС може припинити сполучення з Білоруссю та не літати через її територію

У Європейському Союзі обговорюють кілька варіантів відповіді на затримання владою Білорусі цивільного пасажирського літака з опозиціонером Романом Протасевичем на борту.
Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.
Лідери країн-членів ЄС зберуться на саміт у понеділок ввечері та обговорять реакцію на цей інцидент. За словами одного із джерел, найбільш простий вихід — розширити санкційний перелік проти Білорусі.
Але є й інші варіанти, такі як призупинення польотів європейських авіакомпаній над Білоруссю, заборона білоруській компанії «Белавіа» приземлятися в аеропортах ЄС, а також припинення будь-яких транзитних перевезень, зокрема і наземного сполучення з Білоруссю.
Це призведе до більших витрат для європейських компаній. Також це створить ризик для подальшої ізоляції білорусів від Європи, оскільки вони не матимуть змоги туди виїхати.
У Міжнародній організації цивільної авіації розповіли, що отримали запит на призупинення польотів над Білоруссю після інциденту з літаком Ryanair.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак компанії Ryanair, на якому він летів з Афін у Вільнюс, екстрено посадили в Мінську через інформацію про мінування, яка в підсумку не підтвердилася. Літак був уже недалеко від Вільнюсу, але повернувся на вимушену посадку в Мінськ.
- Команду посадити літак дав особисто самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Для супроводу літака було піднято винищувач МіГ-29 з ракетами класу «повітря-повітря», призначеними для ураження літальних апаратів.
- Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська назвала затримання Протасевича «операцією спецслужб». Затримання також засудили глава Єврокомісії та низка європейських країн.
- Протасевич перед вильотом з Афін писав близьким, що його в аеропорту на контролі вистежує підозрілий чоловік, який намагався сфотографувати його документи.
- Нагадаємо, КДБ Білорусі в листопаді 2020 року внесло Протасевича та засновника NEXTA Степана Путила до «списку осіб, причетних до терористичної діяльності» . Слідком Білорусі звинуватив їх в організації «масових заворушень, що відбувалися на території Мінська з 9 серпня і тривають дотепер», а згодом направив до Польщі документи на їхню екстрадицію. Відповідно до статей, за якими в Білорусі обвинувачують Протасевича, йому загрожує до 15 років тюрми.