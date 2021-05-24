Bloomberg: ЄС може припинити сполучення з Білоруссю та не літати через її територію

У Європейському Союзі обговорюють кілька варіантів відповіді на затримання владою Білорусі цивільного пасажирського літака з опозиціонером Романом Протасевичем на борту.

Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Лідери країн-членів ЄС зберуться на саміт у понеділок ввечері та обговорять реакцію на цей інцидент. За словами одного із джерел, найбільш простий вихід — розширити санкційний перелік проти Білорусі.

Але є й інші варіанти, такі як призупинення польотів європейських авіакомпаній над Білоруссю, заборона білоруській компанії «Белавіа» приземлятися в аеропортах ЄС, а також припинення будь-яких транзитних перевезень, зокрема і наземного сполучення з Білоруссю.

Це призведе до більших витрат для європейських компаній. Також це створить ризик для подальшої ізоляції білорусів від Європи, оскільки вони не матимуть змоги туди виїхати.

У Міжнародній організації цивільної авіації розповіли, що отримали запит на призупинення польотів над Білоруссю після інциденту з літаком Ryanair.