Зеленський доручив уряду припинити авіасполучення з Білоруссю

В ОП розповіли, що у президента відбулася нарада, на якій проаналізували вчорашні події щодо примусової посадки у Мінську пасажирського літака компанії Ryanair з колишнім головним редактором опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романом Протасевичем.

Президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати рішення про припинення авіасполучення між Україною та Білоруссю.

У нараді взяли участь прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов та четверо міністрів — Дмитро Кулеба, Арсен Аваков, Герман Галущенко та Олександр Кубраков.

«З огляду на ситуацію що склалася, президент доручив уряду опрацювати рішення щодо припинення прямого авіасполучення між Україною та Республікою Білорусь і закриття повітряного простору Білорусі для здійснення авіаперельотів з України та до нашої держави», — повідомили у ОП за підсумками наради.

Шмигаль після наради скликав позачергове засідання уряду на завтра (25 травня), на якому і розглянуть питання авіасполучення. За словами глави уряду, Міністерство закордонних справ та Міністерство інфраструктури вже готують пакет відповідних рішень. Він обіцяє, що Україна «належним чином» відреагує на ситуацію щодо примусової посадки літака.

Зазначимо, Велика Британія і Литва на тлі примусової посадки літака Ryanair вирішили припинити польоти через територію Білорусі.