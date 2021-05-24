ЄС заморозив інвестиційну допомогу для Білорусі на 3 млрд євро і готує нові санкції

Євросоюз заморозив інвестиційну допомогу для Білорусі на суму €3 мільярди до тих пір, поки вона «не стане демократичною».
Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен перед зустріччю лідерів ЄС у Брюсселі, на якій розглянуть питання про введення нових санкції проти Білорусі, повідомляє Reuters.
Глава Єврокомісії наголосила, що Білорусь чекає серйозна відповідь Євросоюзу на вчорашні події із примусовою посадкою літака Ryanair, на борту якого перебував колишній головний редактор опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич.
За словами Ляєн, Євросоюз обговорить санкції проти фізосіб, бізнесу, які фінансують білоруську владу, а також проти білоруського авіаційного сектора, причетного до примусової посадки літака.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
- 24 травня влада Білорусі заявила, що лист із повідомленням про нібито мінування літака Ryanair, отримали від «солдат ХАМАСу».
- Ryanair назвала інцидент «актом авіаційного піратства». Україна, Велика Британія і Литва припинили авіасполучення з Білоруссю.
- Велика Британія ввела персональні санкції проти білоруської влади. У списку 99 осіб.