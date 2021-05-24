ЕС заморозил инвестиционную помощь для Беларуси на 3 млрд евро и готовит новые санкции

Евросоюз заморозил инвестиционную помощь для Беларуси на сумму €3 млрд до тех пор, пока она «не станет демократической».

Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед встречей лидеров ЕС в Брюсселе, на которой рассмотрят вопрос о введении новых санкций против Беларуси, сообщает Reuters.

Глава Еврокомиссии отметила, что Беларусь ждет серьезный ответ Евросоюза на вчерашние события с принудительной посадкой самолета Ryanair, на борту которого находился бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.