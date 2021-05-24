В МВД Беларуси заявили, что задержанный Протасевич находится в следственном изоляторе. Матери неофициально сообщали, что он в больнице

Матери бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который был задержан при принудительной посадке рейса Ryanair в Минске, неофициального сообщили, что ее сын находится в больнице.

Об этом сообщил Telegram-канал «Беларусь головного мозга». Позже сообщение о госпитализации его мама Наталья Протасевич подтвердила в комментарии беларусскому телеканалу «Белсат».

Женщина рассказала, что по неподтвержденной информации ее сын находится в одной из минских больниц. Состояние его здоровья критическое — проблемы с сердцем.

Его мать уточнила, что получила эту информацию от «людей из медицинских кругов». Правдива ли она, Наталья Протасевич не знает. Но отмечает, что у сына наблюдались проблемы с сердцем.

«У Романа есть проблемы с сердцем, поэтому его не взяли в армию. Однажды у него было предынфарктное состояние. [...] Если ему что-то там сделали, то это могло спровоцировать сердечный приступ», — сказала женщина.

Наталья Протасевич добавила, что ей неизвестно, в какой больнице может находиться ее сын, поскольку «информация [о его госпитализации] передавалась от одних врачей к другим».

В Министерстве внутренних дел Беларуси опровергают эту информацию. Пресс-служба ведомства утверждает, что Протасевич находит в следственном изоляторе № 1 в Минске. Там также заявляют, что от него в администрацию учреждения не поступало жалоб на состояние здоровья.