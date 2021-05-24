В МВД Беларуси заявили, что задержанный Протасевич находится в следственном изоляторе. Матери неофициально сообщали, что он в больнице

Матери бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который был задержан при принудительной посадке рейса Ryanair в Минске, неофициального сообщили, что ее сын находится в больнице.
Об этом сообщил Telegram-канал «Беларусь головного мозга». Позже сообщение о госпитализации его мама Наталья Протасевич подтвердила в комментарии беларусскому телеканалу «Белсат».
Женщина рассказала, что по неподтвержденной информации ее сын находится в одной из минских больниц. Состояние его здоровья критическое — проблемы с сердцем.
Его мать уточнила, что получила эту информацию от «людей из медицинских кругов». Правдива ли она, Наталья Протасевич не знает. Но отмечает, что у сына наблюдались проблемы с сердцем.
«У Романа есть проблемы с сердцем, поэтому его не взяли в армию. Однажды у него было предынфарктное состояние. [...] Если ему что-то там сделали, то это могло спровоцировать сердечный приступ», — сказала женщина.
Наталья Протасевич добавила, что ей неизвестно, в какой больнице может находиться ее сын, поскольку «информация [о его госпитализации] передавалась от одних врачей к другим».
В Министерстве внутренних дел Беларуси опровергают эту информацию. Пресс-служба ведомства утверждает, что Протасевич находит в следственном изоляторе № 1 в Минске. Там также заявляют, что от него в администрацию учреждения не поступало жалоб на состояние здоровья.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- 24 мая власти Беларуси заявили, что письмо с уведомлением о якобы минировании самолета Ryanair, получили от «солдат ХАМАСа».
- Ryanair назвала инцидент «актом авиационного пиратства». Украина, Великобритания и Литва прекратили авиасообщение с Беларусью. Великобритания ввела персональные санкции против беларусских властей (в списке 99 человек), а Евросоюз заморозил инвестиционную помощь для Беларуси на 3 млрд евро.
- Правозащитный центр «Вясна» признал Протасевича политзаключенным. КГБ Беларуси в ноябре 2020 года внес Протасевича и основателя NEXTA Степана Путило в «список лиц, причастных к террористической деятельности». Протасевичу грозит до 15 лет лишения свободы.