Лукашенко заявил о разоблачении «спящих террористических ячеек» и приказал полностью закрыть границу с Украиной

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на территории страны разоблачили «спящие террористические ячейки» и «отряды самообороны», к которым причастны Германия, США, Украина, Польша и Литва. Поэтому он поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной.

Об этом он заявил во время вручения государственных наград, цитирует БелТА.

«Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной», — заявил Лукашенко и пообещал предъявить претензии канцлеру Германии по итогам «масштабной антитеррористической операции».

Также Лукашенко рассказал, что Украина, Литва, Польша, США и Германия координировали «насильственную смену власти» в Беларуси, которая должна была состояться в «день Х».