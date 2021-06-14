Литва обвиняет Беларусь в нелегальной переправке мигрантов из Ирака. Власти страны могут объявить ЧП

Министерство внутренних дел Литвы и Служба охраны госграницы полагают, что беларуские пограничники переправляют нелегальных мигрантов из Ирака через границу в Литву. Наплыв мигрантов из Беларуси за эти полгода в пять раз превысил показатель 2020 года. За шесть месяцев задержано 387 мигрантов.
Об этом пишет литовский новостной портал Delfi.
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что к перевозке мигрантов могут быть причастны беларусские чиновники. В Минск из Стамбула и Багдада четыре раза в неделю летают рейсы, а уже на границе при содействии пограничников нелегалов группами направляют в Литву.
«Мы живем рядом с непредсказуемым террористическим режимом, и сделанные неделю назад заявления о том, что нас ждет беспрецедентный поток нелегальных мигрантов – мы можем сказать, что это уже происходит», — сказала Билотайте.
Представитель погранслужбы Гедрюс Мишутис заявил, что за последнюю неделю был всего один день, когда нелегальных мигрантов не задерживали.
В начале июня литовские пограничники даже сняли видео, на котором беларусские коллеги скрывают следы нелегальной миграции, заметая территорию в местах прохода групп.
Как передает газета Lrytas, власти Литвы 21 июня могут объявить чрезвычайное положение. В приграничном городе Пабраде, где находится Центр регистрации иностранцев, военные строят палаточный городок для мигрантов.
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