Европарламент принял резолюцию с жесткими санкциями против режима Лукашенко. Что предлагается?

Европарламент после дебатов о репрессиях в Беларуси принял резолюцию, которая предлагает ЕС ввести жесткие санкции против режима Александра Лукашенко за принудительную посадку самолета Ryanair и задержание оппозиционера Романа Протасевича с его девушкой.

Как сообщает Deutsche Welle, за резолюцию проголосовали 626 депутатов. Против были 16 депутатов, а 36 воздержались.

Европарламент официально признал посадку самолета в Минске актом государственного терроризма и нарушением международного права. В резолюции сказано, что режим Лукашенко стал угрозой международному миру и безопасности, а задержание Протасевича — это послание всем беларусам-противникам Лукашенко, которые находятся за границей.

В резолюции также упоминается подавление протестов против сфальсифицированных выборов в августе 2020 года, после которых было более 34 тысяч задержаний, 470 политических заключений и почти 5 тысяч сообщений о пытках.