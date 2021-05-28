Украина закрывает воздушное пространство для беларусских самолетов

Украина с 00:00 29 мая (суббота) закрывает воздушное пространство для беларусских самолетов — из-за принудительной посадки рейса Ryanair и задержания оппозиционера Романа Протасевича.

Об этом сообщило Министерство инфраструктуры.

Это означает, что беларусские самолеты не только не смогут садиться в украинских аэропортах, но и пролетать над Украиной транзитом. Решение принято для того, чтобы обеспечить безопасность авиации и пассажиров.

Пресс-служба Министерства инфраструктуры Российская служба BBC Пресс-служба Министерства инфраструктуры; Российская служба BBC

Сейчас министерство нарабатывает оперативные решения для того, чтобы привлечь в Украину новые транзитные авиамаршруты.

Напомним, что 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью из-за принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair в Минске и задержания бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. Госпогранслужба получила поручение прекратить оформление в таможенных пунктах аэропортов пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь.