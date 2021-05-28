Україна закриває повітряний простір для білоруських літаків

Україна з 00:00 29 травня (субота) закриває повітряний простір для білоруських літаків — через примусову посадку рейсу Ryanair і затримання опозиціонера Романа Протасевича.
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.
Це означає, що білоруські літаки не тільки не зможуть сідати в українських аеропортах, а й пролітати над Україною транзитом. Рішення ухвалили для того, аби забезпечити безпеку авіації та пасажирів.
Наразі міністерство напрацьовує оперативні рішення для того, щоб залучити в Україну нові транзитні авіамаршрути.
Нагадаємо, що 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю через примусову посадку пасажирського літака Ryanair в Мінську і затримання ексголовного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Українським авіакомпаніям і літакам заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь. Держприкордонслужба отримала доручення припинити оформлення в митних пунктах аеропортів пасажирів, які прямують з Білорусі або в Білорусь.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
- 24 травня влада Білорусі заявила, що лист із повідомленням про нібито мінування літака Ryanair отримали від «солдатів ХАМАС».
- Ryanair назвала інцидент «актом авіаційного піратства». Велика Британія і Литва припинили авіасполучення з Білоруссю. В обхід уже літають AirBaltic, Wizz Air, Lufthansa, Finnair, KLM і SAS. Велика Британія і Франція, крім цього, призупинили дозвіл на польоти білоруської авіакомпанії «Белавіа».