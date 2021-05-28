Україна закриває повітряний простір для білоруських літаків

Україна з 00:00 29 травня (субота) закриває повітряний простір для білоруських літаків — через примусову посадку рейсу Ryanair і затримання опозиціонера Романа Протасевича.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

Це означає, що білоруські літаки не тільки не зможуть сідати в українських аеропортах, а й пролітати над Україною транзитом. Рішення ухвалили для того, аби забезпечити безпеку авіації та пасажирів.

Пресслужба Міністерства інфраструктури Російська служба BBC Пресслужба Міністерства інфраструктури; Російська служба BBC

Наразі міністерство напрацьовує оперативні рішення для того, щоб залучити в Україну нові транзитні авіамаршрути.

Нагадаємо, що 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю через примусову посадку пасажирського літака Ryanair в Мінську і затримання ексголовного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Українським авіакомпаніям і літакам заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь. Держприкордонслужба отримала доручення припинити оформлення в митних пунктах аеропортів пасажирів, які прямують з Білорусі або в Білорусь.