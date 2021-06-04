Послы ЕС одобрили запрет для всех беларусских самолетов приземляться в аэропортах Евросоюза

Послы Европейского союза одобрили введение запрета для беларусских авиаперевозчиков приземляться в аэропортах стран ЕС.
Об этом сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.
«Послы ЕС дали «зеленый свет» запрету для любых самолетов беларусских перевозчиков приземляться в аэропортах ЕС. Процедуру завершат во второй половине дня. Она должна вступить в силу с полуночи [5 июня]», — написал он в Twitter.
Эту же информацию подтвердили Reuters три евродипломата.
Решение послов подтверждает сообщения СМИ о первом раунде ограничений в отношении Беларуси за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске для ареста бывшего главреда оппозиционного ресурса NEXTA Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.
- Украина, ряд стран Евросоюза, Британия и США закрыли авиасообщение с Беларусью после принудительной посадки самолета Ryanair с оппозиционером Протасевичем на борту. Для компании «Белавиа» небо закрыли 20 стран.
- 3 июня Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) выпустило директиву, согласно которой полеты самолетов авиакомпаний ЕС в воздушном пространстве Беларуси больше не допускаются. Исключение составляют чрезвычайные ситуации.