Агентство авиабезопасности Евросоюза запретило летать над Беларусью, кроме чрезвычайных ситуаций

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) выпустило директиву, согласно которой полеты самолетов авиакомпаний ЕС в воздушном пространстве Беларуси больше не допускаются. Исключение составляют чрезвычайные ситуации.

Об этом сообщается на сайте EASA.

Требование облетать район полетной информации «Минск» связано с принудительной посадкой рейса Ryanair 23 мая из-за чего был задержан бывший главред оппозиционного ресурса NEXTA Роман Протасевич и его девушка София Сапега.

Регулятор заявил, что это решение должно уменьшить риски для пассажиров авиакомпаний и экипажей. Решение со временем может быть пересмотрено.

Ранее EASA выдало бюллетень, в котором не рекомендовало авиаоператорам стран-членов использовать пространство Беларуси.