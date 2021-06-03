Рада осудила принудительную посадку самолета в Минске и задержание Протасевича

Верховная Рада 3 июня поддержала постановление об инциденте с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске, во время которого задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
Соответствующее заявление поддержали 280 нардепов. Против проголосовали 19 депутатов, среди которых бывший член фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко и представители «Оппозиционной платформы — За жизнь». Воздержались пятеро, в том числе нардеп СН Максим Бужанский.
В постановлении отметили, что беларусские власти своими действиями с принудительной посадкой самолета поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа. Эти действия, отметили в документе, представляют угрозу международной безопасности. Парламентарии призвали Международную организацию гражданской авиации безотлагательно провести расследование инцидента.
Депутаты также призывают беларусские власти немедленно освободить Протасевича и всех политических заключенных, остановить беспредел и пытки, а также выражают поддержку решению украинского правительства о запрете на авиасообщение между Украиной и Беларусью и усиление «воздушных санкций» в отношении беларусских авиакомпаний.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- 24 мая власти Беларуси заявили, что письмо с уведомлением о якобы минировании самолета Ryanair получили от «боевиков ХАМАС». Однако там сразу это опровергли.
- В тот же день беларусский провластный канал опубликовал видео, на котором Протасевич говорит, что продолжает «сотрудничать со следствием» и свидетельствует по организации протестов в Минске. А 1 июня появился новый отрывок видео, где оппозиционер говорит, что его «просто подставили».
- Лидеры ЕС на саммите 24 мая решили запретить беларусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Авиарегулятор ЕС призвал европейские авиакомпании избегать воздушного пространства Беларуси из соображений безопасности.