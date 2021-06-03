Рада осудила принудительную посадку самолета в Минске и задержание Протасевича

Верховная Рада 3 июня поддержала постановление об инциденте с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске, во время которого задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Соответствующее заявление поддержали 280 нардепов. Против проголосовали 19 депутатов, среди которых бывший член фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко и представители «Оппозиционной платформы — За жизнь». Воздержались пятеро, в том числе нардеп СН Максим Бужанский.

В постановлении отметили, что беларусские власти своими действиями с принудительной посадкой самолета поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа. Эти действия, отметили в документе, представляют угрозу международной безопасности. Парламентарии призвали Международную организацию гражданской авиации безотлагательно провести расследование инцидента.