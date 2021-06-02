«Меня просто подставили». Появился новый отрывок видео допроса беларусского журналиста Протасевича

Беларусский телеканал ОНТ опубликовал новый отрывок видео допроса задержанного в Минске бывшего редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
Кадры допроса появились в Telegram-канале ОНТ 1 июня во время анонса полной версии расследования инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске.
«Уверен, что меня просто подставили! Потому что я этого нигде не говорил, а как только я это сказал, я сразу оказался в Минске. Вот сразу», — заявляет Протасевич, но не уточняет, о чем идет речь.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- 24 мая власти Беларуси заявили, что письмо с уведомлением о якобы минировании самолета Ryanair получили от «боевиков ХАМАСа». Однако там сразу это отрицали.
- В тот же день появилось видео, на котором Протасевич говорит, что продолжает «сотрудничать со следствием» и свидетельствует об организации протестов в Минске.
- Лидеры ЕС на саммите 24 мая решили запретить беларусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Авиарегулятор ЕС призвал европейские авиакомпании избегать воздушного пространства Беларуси из соображений безопасности.