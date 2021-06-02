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«Меня просто подставили». Появился новый отрывок видео допроса беларусского журналиста Протасевича

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:
«Меня просто подставили». Появился новый отрывок видео допроса беларусского журналиста Протасевича

Беларусский телеканал ОНТ опубликовал новый отрывок видео допроса задержанного в Минске бывшего редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Кадры допроса появились в Telegram-канале ОНТ 1 июня во время анонса полной версии расследования инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске.

«Уверен, что меня просто подставили! Потому что я этого нигде не говорил, а как только я это сказал, я сразу оказался в Минске. Вот сразу», — заявляет Протасевич, но не уточняет, о чем идет речь.