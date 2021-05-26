ЕС советует своим авиакомпаниям не летать через Беларусь

Агентство авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) советует авиакомпаниям ЕС избегать воздушного пространства Беларуси — это реакция на принудительную посадку рейса Raynair в Минске для задержания оппозиционера Романа Протасевича. Об этом сообщает Reuters.

Такой совет регулятор дал с учетом того, что принудительная посадка рейса Ryanair поставила под сомнение способность Беларуси обеспечить безопасную аэронавигацию.

Эта рекомендация касается и перевозчиков, которые не входят в ЕС, но летают в направлении блока. Летать через Беларусь рекомендуют только в чрезвычайных ситуациях.