ЄС радить своїм авіакомпаніям не літати через Білорусь

Агентство авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) радить авіакомпаніям ЄС уникати повітряного простору Білорусі — це реакція на примусову посадку рейсу Raynair у Мінську для затримання опозиціонера Романа Протасевича. Про це повідомляє Reuters.

Таку поради регулятор дав з урахуванням того, що примусова посадка рейсу Ryanair поставила під сумнів здатність Білорусі гарантувати безпечну аеронавігацію.

Ця рекомендація стосується і перевізників, що не входять до ЄС, але летять у напрямку блоку. Літати через Білорусь рекомендують тільки в надзвичайних ситуаціях.