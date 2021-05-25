МЗС: Заборона європейським авіакомпаніям літати через Білорусь може збільшити прибутки України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прогнозує економічні вигоди для України від рішення Європейського Союзу заборонити авіакомпаніям літати через Білорусь.

Про це він заявив у коментарі, передає Інтерфакс-Україна.

«Насамперед у цій ситуації ми піклуємося, безумовно, про захист наших громадян і про те, щоб влада Білорусі одумалася, зупинилася у своєму свавіллі і почала поважати права людини та міжнародні правила», — сказав Кулеба.

Він підкреслив, що українська влада «не знає, що там у білоруському КДБ придумали проти кого з наших співвітчизників, і тому Україна має їх захищати».