МИД: Запрет европейским авиакомпаниям летать через Беларусь может увеличить доходы Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прогнозирует экономические выгоды для Украины от решения Европейского Союза запретить авиакомпаниям летать через Беларусь.
Об этом он заявил в комментарии, передает Интерфакс-Украина.
«Прежде всего в этой ситуации мы заботимся, безусловно, о защите наших граждан и о том, чтобы власти Беларуси одумались, остановились в своем произволе и начали уважать права человека и международные правила», — сказал Кулеба.
Он подчеркнул, что украинская власть «не знает, что там в беларусском КГБ придумали против кого-то из наших соотечественников, и поэтому Украина должна их защищать».
Министр добавил, что это решение также приведет к некоторому увеличению прибыли Украины, потому что авиакомпании ЕС и других государств мира, которые ранее пролетали над Беларусью и платили в ее бюджет соответствующие средства, будут пролетать через Украину и, соответственно, платить транзитные средства Украине.
По его убеждению, власти Беларуси пересекли «очередную красную линию» и такие действия не могут оставаться без ответа. «Потому что если сейчас спустить это с рук, то завтра Александр Лукашенко пойдет дальше и сделает что-то еще более наглое и жестокое. Поэтому ответ очень важен», — подчеркнул министр.
- 23 мая беларусский диспетчер сообщил, что на борту самолета рейсом Афины — Вильнюс находится бомба, эту информацию он получил якобы из письма от ХАМАС (там это опровергли). Самолет посадили, а бомбу не нашли. Однако на борту находился Роман Протасевич — основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA, его задержали. 24 мая появилось видео, на котором Протасевич говорит, что продолжает «сотрудничать со следствием» и дает показания об организации протестов в Минске.
- ЕС, США и Украина осудили захват как самолета, так и Протасевича. Украина и ЕС уже запретили летать на Беларусью. Кроме этого, Великобритания ввела санкции против нее, а Евросоюз заморозил финансовую помощь.
- Со среды (26 мая) с 00:00 Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.