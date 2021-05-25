МИД: Запрет европейским авиакомпаниям летать через Беларусь может увеличить доходы Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прогнозирует экономические выгоды для Украины от решения Европейского Союза запретить авиакомпаниям летать через Беларусь.

Об этом он заявил в комментарии, передает Интерфакс-Украина.

«Прежде всего в этой ситуации мы заботимся, безусловно, о защите наших граждан и о том, чтобы власти Беларуси одумались, остановились в своем произволе и начали уважать права человека и международные правила», — сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что украинская власть «не знает, что там в беларусском КГБ придумали против кого-то из наших соотечественников, и поэтому Украина должна их защищать».