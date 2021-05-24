Лидеры ЕС решили запретить беларусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз

Лидеры 27 стран-членов Европейского Союза на саммите решили запретить беларусским компаниям полеты в Евросоюз из-за принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair в Минске и задержания основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
Об этом говорится на сайте Европейского Совета и сообщает представитель президента Евросовета Баренд Лейтс.
Кроме того, лидеры стран ЕС призвали европейских авиаперевозчиков избегать полетов над Беларусью.
Лидеры стран ЕС также осудили задержания Протасевича и его девушки, гражданки России Софии Сапеги, призвав немедленно их освободить и гарантировать им свободу передвижения.
Кроме того, Евросовет предложил ввести дополнительные санкции против физических и юридических лиц, причастных к событиям в Минске, а также призвал Международную организацию гражданской авиации срочно расследовать инцидент с приземлением самолета.
Напомним, перед этим Украина, Великобритания и Литва приняли решение прекратить авиасообщение с Беларусью. Великобритания также ввела персональные санкции против беларусских властей (в списке 99 человек), а Евросоюз заморозил инвестиционную помощь для Беларуси на 3 млрд евро.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- Через сутки после задержания появилось первое видео с Протасевичем, которое опубликовал провластный Telegram-канал. В нем он говорит, что находится в СИЗО в Минске и «продолжает сотрудничать со следствием».
- 24 мая власти Беларуси заявили, что письмо с уведомлением о якобы минировании самолета Ryanair, получили от «солдат ХАМАСа». Само движение отрицает причастность.