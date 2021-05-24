Лідери ЄС вирішили заборонити білоруським авіакомпаніям польоти в Євросоюз

Лідери 27 країн-членів Європейського Союзу на саміті вирішили заборонити білоруським компаніям польоти в Євросоюз через примусову посадку пасажирського літака Ryanair в Мінську і затримання засновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Про це йдеться на сайті Європейської Ради і повідомляє речник президента Євроради Баренд Лейтс.

Крім того, лідери країн ЄС закликали європейських авіаперевізників уникати польотів над Білоруссю.

Лідери країн ЄС також засудили затримання Протасевича та його дівчини, громадянки Росії Софії Сапеги, закликавши негайно їх звільнити й гарантувати їм свободу пересування.

Крім того, Єврорада запропонувала ввести додаткові санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до подій у Мінську, а також закликала Міжнародну організацію цивільної авіації терміново розслідувати інцидент з приземленням літака.

Нагадаємо, перед цим Україна, Велика Британія і Литва ухвалили рішення припинити авіасполучення з Білоруссю. Британія також ввела персональні санкції проти білоруської влади (у списку 99 осіб), а Євросоюз заморозив інвестиційну допомогу для Білорусі на 3 млрд євро.