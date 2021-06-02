«Мене просто підставили». З’явився новий уривок відео допиту білоруського журналіста Протасевича

Білоруський телеканал ОНТ опублікував новий уривок відео допиту затриманого в Мінську колишнього редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.
Кадри допиту з’явилися в Telegram-каналі ОНТ 1 червня під час анонсу повної версії розслідування інциденту з примусовою посадкою літака Ryanair в Мінську.
«Упевнений, що мене просто підставили! Тому що я цього ніде не говорив, а щойно я це сказав, я одразу опинився в Мінську. От одразу», — заявляє Протасевич, але не уточнює, про що саме йдеться.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
- 24 травня влада Білорусі заявила, що лист із повідомленням про нібито мінування літака Ryanair отримали від «бойовиків ХАМАСу». Однак там одразу це заперечили.
- Того ж дня зʼявилось відео, на якому Протасевич говорить, що продовжує «співпрацювати зі слідством» і свідчить щодо організації протестів у Мінську.
- Лідери ЄС на саміті 24 травня вирішили заборонити білоруським авіакомпаніям польоти в Євросоюз. Авіарегулятор ЄС закликав європейські авіакомпанії уникати повітряного простору Білорусі з міркувань безпеки.