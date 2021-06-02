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«Мене просто підставили». З’явився новий уривок відео допиту білоруського журналіста Протасевича

Автор:
Катерина Кадакова
Дата:
«Мене просто підставили». З’явився новий уривок відео допиту білоруського журналіста Протасевича

Білоруський телеканал ОНТ опублікував новий уривок відео допиту затриманого в Мінську колишнього редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Кадри допиту з’явилися в Telegram-каналі ОНТ 1 червня під час анонсу повної версії розслідування інциденту з примусовою посадкою літака Ryanair в Мінську.

«Упевнений, що мене просто підставили! Тому що я цього ніде не говорив, а щойно я це сказав, я одразу опинився в Мінську. От одразу», — заявляє Протасевич, але не уточнює, про що саме йдеться.