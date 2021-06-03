Рада засудила примусову посадку літака в Мінську і затримання Протасевича

Верховна Рада 3 червня підтримала постанову щодо інциденту з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську, під час якого затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Відповідну заяву підтримали 280 нардепів. Проти проголосували 19 депутатів, серед яких колишній член фракції «Слуга народу» Євгеній Шевченко та представники «Опозиційної платформи — За життя». Утрималися пʼятеро, зокрема нардеп СН Максим Бужанський.

У постанові наголосили, що білоруська влада своїми діями з примусовою посадкою літака поставила під загрозу безпеку пасажирів та екіпажу. Ці дії, наголосили в документі, становлять загрозу для міжнародної безпеки. Парламентарі закликали Міжнародну організацію цивільної авіації невідкладно провести розслідування інциденту.