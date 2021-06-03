Рада засудила примусову посадку літака в Мінську і затримання Протасевича

Верховна Рада 3 червня підтримала постанову щодо інциденту з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську, під час якого затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.
Відповідну заяву підтримали 280 нардепів. Проти проголосували 19 депутатів, серед яких колишній член фракції «Слуга народу» Євгеній Шевченко та представники «Опозиційної платформи — За життя». Утрималися пʼятеро, зокрема нардеп СН Максим Бужанський.
У постанові наголосили, що білоруська влада своїми діями з примусовою посадкою літака поставила під загрозу безпеку пасажирів та екіпажу. Ці дії, наголосили в документі, становлять загрозу для міжнародної безпеки. Парламентарі закликали Міжнародну організацію цивільної авіації невідкладно провести розслідування інциденту.
Депутати також закликають білоруську владу негайно звільнити Протасевича і всіх політичних в’язнів, зупинити свавілля і тортури, а також висловлюють підтримку рішення українського уряду про заборону на авіасполучення між Україною і Білоруссю та посилення «повітряних санкцій» щодо білоруських авіакомпаній.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
- 24 травня влада Білорусі заявила, що лист із повідомленням про нібито мінування літака Ryanair отримали від «бойовиків ХАМАС». Однак там одразу це заперечили.
- Того ж дня білоруський провладний канал опублікував відео, на якому Протасевич говорить, що продовжує «співпрацювати зі слідством», і свідчить щодо організації протестів у Мінську. А 1 червня зʼявився новий уривок відео, де опозиціонер говорить, що його «просто підставили».
- Лідери ЄС на саміті 24 травня вирішили заборонити білоруським авіакомпаніям польоти в Євросоюз. Авіарегулятор ЄС закликав європейські авіакомпанії уникати повітряного простору Білорусі з міркувань безпеки.