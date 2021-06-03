Агентство авіабезпеки Євросоюзу заборонило літати над Білоруссю, окрім надзвичайних ситуацій

Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) випустило директиву, згідно із якою польоти літаків авіакомпаній ЄС в повітряному просторі Білорусі більше не допускаються. Виняток становлять надзвичайні ситуації.
Про це повідомляється на сайті EASA.
Вимога облітати район польотної інформації «Мінськ» повʼязана із примусовою посадкою рейсу Ryanair 23 травня, у наслідок чого був затриманий колишній головний редактор опозиційного ресурсу NEXTA Роман Протасевич і його дівчина Софія Сапега.
Регулятор заявив, що це рішення має зменшити ризики для пасажирів авіакомпаній і екіпажів. Рішення з часом може бути переглянуто.
Раніше EASA видало бюлетень, в якому не рекомендувало авіаоператорам країн-членів використовувати простір Білорусі.
- Україна, низка країн Євросоюзу, Британія і США закрили авіасполучення з Білоруссю після примусової посадки літака Ryanair з опозиціонером Протасевичем на борту. Для «Белавіа» небо закрили 20 країн. Авіакомпанії також загрожують санкції від ЄС.
- 3 червня Верховна Рада засудила примусову посадку літака в Мінську і затримання Протасевича.