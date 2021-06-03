Агентство авіабезпеки Євросоюзу заборонило літати над Білоруссю, окрім надзвичайних ситуацій

Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) випустило директиву, згідно із якою польоти літаків авіакомпаній ЄС в повітряному просторі Білорусі більше не допускаються. Виняток становлять надзвичайні ситуації.

Про це повідомляється на сайті EASA.

Вимога облітати район польотної інформації «Мінськ» повʼязана із примусовою посадкою рейсу Ryanair 23 травня, у наслідок чого був затриманий колишній головний редактор опозиційного ресурсу NEXTA Роман Протасевич і його дівчина Софія Сапега.

Регулятор заявив, що це рішення має зменшити ризики для пасажирів авіакомпаній і екіпажів. Рішення з часом може бути переглянуто.

Раніше EASA видало бюлетень, в якому не рекомендувало авіаоператорам країн-членів використовувати простір Білорусі.