Reuters: Євросоюз запровадить санкції проти «Белавіа» і десятка високопосадовців із Білорусі

Окрім цього, під заборону ведення бізнесу з ЄС потрапить ще одне державне підприємство з авіаційного сектора.

За їхніми словами, до санкційного списку ввійдуть найвищих посадових осіб міністерства оборони та транспорту Білорусі, представники Військово-повітряних сил, високопоставлений чиновник мінського аеропорту і високопоставлений чиновник цивільної авіації.

Про це з посиланням на трьох дипломатів пише Reuters .

Європейський Союз готує санкції проти національної авіакомпанії Білорусі «Белавіа» та приблизно десятка високопосадовців білоруської авіації через «державне піратство» щодо літака Ryanair та затримання опозиціонера Романа Протасевича.

Також дипломати зазначили, що запропоноване заморожування активів і заборони на поїздки є частиною пакета нових санкцій ЄС проти Білорусі через примусову посадку літака Ryanair в Мінську.

Секторальні санкції, які готують в ЄС, можуть торкнутися продажу облігацій, нафтового сектору та експорту калійних добрив. Також очікується, що остаточний список буде обговорюватися до 21 червня, коли зустрінуться міністри закордонних справ ЄС. Нині ж блок погодить скорочений список санкцій щодо фізичних і двох юридичних осіб.

«Усі держави ЄС згодні з таким підходом», — сказав один із дипломатів.

Ще один додав, що це буде «чітким сигналом для Лукашенка, що його дії небезпечні та неприйнятні».

За словами дипломатів, посли ЄС вже в пʼятницю, 4 червня, можуть попередньо схвалити заборону на польоти та посадку на території Євросоюзу білоруським авіакомпаніям.