США оголосили про санкції проти Білорусі. Авіасполучення припиняють

США повернуть санкції проти девʼяти держпідприємств Білорусі та планують 3 червня ввести нові цільові санкції щодо представників режиму Олександра Лукашенка через інцидент з літаком Ryanair і затриманням Романа Протасевича.
Про це заявила офіційний представник Білого дому Джен Псакі.
«Сполучені Штати у співпраці з ЄС та іншими партнерами і союзниками розробляють список адресних санкцій проти ключових членів режиму Лукашенка, повʼязаних із триваючими порушеннями прав людини, корупцією, фальсифікацією виборів 2020 року і подіями 23 травня», — заявила Псакі.
Міністерство фінансів готує для президента США новий указ, який дасть розширені повноваження для введення санкцій. З цього питання американський Мінʼюст і ФБР тісно співпрацюють з ЄС.
Псакі зазначила, що Вашингтон вирішив призупинити дію угоди про повітряне сполучення між США та Білоруссю.
- Раніше повідомлялося, що Європейський Союз розглядає можливість накласти санкції на експорт калію з Білорусі, що є основою економіки країни.
- ЄС, США та Україна засудили захоплення як літака, так і Протасевича. Україна та ЄС вже заборонили літати над Білоруссю. Окрім цього, Британія ввела санкції проти неї, а Євросоюз заморозив фінансову допомогу.
- Країни G7 вимагають звільнити Протасевича, а Німеччина вже погрожує Мінську «потоком» санкцій.