Bloomberg: ЄС може накласти санкції на експорт калію з Білорусі, що становить основу її економіки

Європейський Союз розглядає можливість накласти санкції на експорт калію з Білорусі, що є основою білоруської економіки.

Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Калій є єдиною мінеральною речовиною, на яку багата Білорусь, а експорт білоруського калію забезпечує більшу частину європейського попиту.

Наразі у ЄС триває підготовка до введення нових санкцій, які можуть бути накладені вже в червні. Також розглядається і можливість накласти санкції на державну авіакомпанію «Белавіа».