Bloomberg: ЄС може накласти санкції на експорт калію з Білорусі, що становить основу її економіки

Європейський Союз розглядає можливість накласти санкції на експорт калію з Білорусі, що є основою білоруської економіки.
Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.
Калій є єдиною мінеральною речовиною, на яку багата Білорусь, а експорт білоруського калію забезпечує більшу частину європейського попиту.
Наразі у ЄС триває підготовка до введення нових санкцій, які можуть бути накладені вже в червні. Також розглядається і можливість накласти санкції на державну авіакомпанію «Белавіа».
- 23 травня білоруський диспетчер повідомив, що на борту літака, що летить за маршрутом Афіни — Вільнюс, бомба, цю інформацію він отримав начебто з листа від ХАМАС (рух це заперечив). Літак посадили, а бомбу не знайшли. На борту перебував Роман Протасевич — колишній редактор опозиційного Telegram-каналу NEXTA, його затримали. 24 травня зʼявилось відео, на якому Протасевич говорить, що продовжує «співпрацювати зі слідством» і свідчить щодо організації протестів у Мінську.
- ЄС, США та Україна засудили захоплення як літака, так і Протасевича. Україна та ЄС вже заборонили літати над Білоруссю. Окрім цього, Британія ввела санкції проти неї, а Євросоюз заморозив фінансову допомогу.