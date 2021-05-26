Bloomberg: ЕС может наложить санкции на экспорт калия из Беларуси, что составляет основу ее экономики

Европейский Союз рассматривает возможность наложить санкции на экспорт калия из Беларуси, что является основой беларусской экономики.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Калий является единственным минеральным веществом, которым богата Беларусь, а экспорт беларусского калия обеспечивает большую часть европейского спроса.

Сейчас в ЕС идет подготовка к введению новых санкций, которые могут быть наложены уже в июне. Также рассматривается и возможность наложить санкции на государственную авиакомпанию «Белавиа».