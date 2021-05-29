США объявили о санкциях против Беларуси. Авиасообщение приостанавливают

«Соединенные Штаты в сотрудничестве с ЕС и другими партнерами и союзниками разрабатывают список адресных санкций против ключевых членов режима Лукашенко, связанных с продолжающимися нарушениями прав человека, коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и событиями 23 мая», — заявила Псаки.

Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

США вернут санкции против девяти госпредприятий Беларуси и планируют 3 июня ввести новые целевые санкции в отношении представителей режима Александра Лукашенко из-за инцидента с самолетом Ryanair и задержанием Романа Протасевича .

Министерство финансов готовит для президента США новый указ, который даст расширенные полномочия для введения санкций. По этому вопросу американский Минюст и ФБР тесно сотрудничают с ЕС.

Псаки отметила, что Вашингтон решил приостановить действие соглашения о воздушном сообщении между США и Беларусью.