G7 требует от Минска освободить Протасевича. Германия грозит «болезненными» санкциями

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония) требуют от Беларуси немедленно освободить журналиста Романа Протасевича и его спутницу Софию Сапегу.

Об этом говорится в совместном заявлении стран на сайте британского правительства.

«Эта акция [посадка в Минске рейса FR4978] является серьезным нападением на свободу СМИ. Мы требуем немедленного и безусловного освобождения Романа Протасевича, а также всех журналистов и политических заключенных, удерживаемых в Беларуси», — заявили в G7, добавив, что в противном случае Минск ждут новые санкции.

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас отдельно заявил, что режим Александра Лукашенко попадет под «болезненные» санкции, которые затронут «все структуры экономики и платежную систему».