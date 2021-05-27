Родители Романа Протасевича провели в Варшаве пресс-конференцию и призвали освободить сына

В Варшаве в Беларусском доме родители беларусского оппозиционера и бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича провели пресс-конференцию и призвали мировое сообщество спасти их сына.

Об этом сообщает Nexta.

Наталья и Дмитрий Протасевич просят освободить Романа, ведь журналистов нельзя преследовать за правду. Мать оппозиционера убеждена, что в отношении ее сына в СИЗО применяют насилие и пытки.

Отметим, что 25 мая появилось видео с Протасевичем с минского СИЗО. Тогда его отец заявил, что на сына оказывалось давление и видео было записано принудительно. После появления видео многие журналисты обратили внимание на следы на лице Романа, которые могут указывать на избиение. Сам Протасевич на видео говорил, что никаких проблем со здоровьем у него нет, отношение к нему корректное и он дает «свидетельства по факту организации массовых беспорядков в Минске».