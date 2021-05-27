Батьки Романа Протасевича провели у Варшаві пресконференцію і закликали звільнити сина

У Варшаві в Білоруському домі батьки білоруського опозиціонера і колишнього головного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича провели пресконференцію і закликали світову спільноту врятувати їхнього сина.
Про це повідомляє NEXTA.
Наталія та Дмитро Протасевич просять звільнити Романа, адже журналістів не можна переслідувати за правду. Матір опозиціонера переконана, що щодо її сина у СІЗО застосовують насильство та тортури.
Зазначимо, що 25 травня зʼявилось відео з Протасевичем із мінського СІЗО. Тоді його батько заявив, що на сина чинився тиск і відео було записано примусово. Після появи відео багато журналістів звернули увагу на сліди на обличчі Романа, які можуть вказувати на побиття. Сам Протасевич на відео говорив, що ніяких проблем зі здоровʼям у нього немає, ставлення до нього коректне і він дає «свідчення за фактом організації масових заворушень в Мінську».
- 23 травня білоруський диспетчер повідомив, що на борту літака, що летить за маршрутом Афіни — Вільнюс, бомба, цю інформацію він отримав начебто з листа від ХАМАСу (рух це заперечив). Літак посадили, а бомбу не знайшли. На борту перебував Роман Протасевич — колишній головний редактор опозиційного Telegram-каналу NEXTA, його затримали. 24 травня зʼявилось відео, на якому Протасевич говорить, що продовжує «співпрацювати зі слідством» і свідчить щодо організації протестів у Мінську.
- ЄС, США та Україна засудили захоплення як літака, так і Протасевича. Україна та ЄС вже заборонили літати над Білоруссю. Окрім цього, Британія ввела санкції проти неї, а Євросоюз заморозив фінансову допомогу.