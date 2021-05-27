G7 вимагає від Мінська звільнити Протасевича. Німеччина погрожує «болючими» санкціями

Міністри закордонних справ країн «Великої сімки» (США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія та Японія) вимагають від Білорусі негайно звільнити журналіста Романа Протасевича і його супутницю Софію Сапегу.
Про це йдеться у спільній заяві країн на сайті британського уряду.
«Ця акція [приземлення рейсу FR4978] є серйозним нападом на свободу ЗМІ. Ми вимагаємо негайного і безумовного звільнення Романа Протасевича, а також всіх журналістів і політичних вʼязнів, яких утримують у Білорусі», — заявили в G7, додавши, що інакше Мінськ чекають нові санкції.
Голова Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас окремо заявив, що режим Олександра Лукашенка потрапить під «болючі» санкції, які торкнуться «всіх структур економіки та платіжної системи».
- Раніше повідомлялося, що Європейський Союз розглядає можливість накласти санкції на експорт калію з Білорусі, що є основою економіки країни.
- ЄС, США та Україна засудили захоплення як літака, так і Протасевича. Україна та ЄС вже заборонили літати над Білоруссю. Окрім цього, Британія ввела санкції проти неї, а Євросоюз заморозив фінансову допомогу.