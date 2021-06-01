Reuters: Евросоюз введет санкции против «Белавиа» и десятка высокопоставленных чиновников Беларуси

Кроме этого, под запрет ведения бизнеса с ЕС попадет еще одно государственное предприятие из авиационного сектора.

По их словам, в санкционный список войдут высшие должностные лица министерства обороны и транспорта Беларуси, представители Военно-воздушных сил, высокопоставленный чиновник минского аэропорта и высокопоставленный чиновник гражданской авиации.

Об этом со ссылкой на трех дипломатов пишет Reuters .

Европейский Союз готовит санкции против национальной авиакомпании Белоруссии «Белавиа» и примерно десятка высокопоставленных чиновников беларусской авиации из-за «государственного пиратства» в отношении самолета Ryanair и задержания оппозиционера Романа Протасевича.

Также дипломаты отметили, что предложенное замораживание активов и запрет на поездки являются частью пакета новых санкций ЕС против Беларуси в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске.

Секторальные санкции, которые готовят в ЕС, могут коснуться продажи облигаций, нефтяного сектора и экспорта калийных удобрений. Также ожидается, что окончательный список будет обсуждаться до 21 июня, когда встретятся министры иностранных дел ЕС. Сейчас же блок согласует сокращенный список санкций в отношении физических и двух юридических лиц.

«Все государства ЕС согласны с таким подходом», — сказал один из дипломатов.

Еще один добавил, что это будет «четким сигналом для Лукашенко, что его действия опасны и неприемлемы».

По словам дипломатов, послы ЕС уже в пятницу, 4 июня, могут предварительно одобрить запрет на полеты и посадку на территории Евросоюза беларусским авиакомпаниям.