США с 3 июня вводят санкции против девяти беларусских предприятий

США введут санкции против девяти предприятий Белоруссии из-за принудительной посадки самолета Ryanair c экс-главредом Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем на борту.
Об этом сообщается на сайте Белого дома.
«3 июня 2021 года Соединенные Штаты вновь введут полные блокирующие санкции в отношении девяти белорусских государственных предприятий, ранее получивших льготы по ряду генеральных лицензий министерства финансов», — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
В результате гражданам США будет запрещено участвовать в сделках с этими организациями, а также касающихся их собственности или их имущественных интересов. В то же время ранее Минфин и Госдепартамент США уже объявляли о возобновлении санкционного режима в отношении девяти государственных предприятий Беларуси.
В «черный список» Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) возвращаются «Белнефтехим», «Нафтан», «Гродно азот», «Гродно химволокно», «Лакокраска» и «Полоцк стекловолокно».
OFAC сообщило, что лицензия, отменившая санкции против этих предприятий в 2006 году, аннулируется, американским юридическим и физическим лицам предписано за 45 дней свернуть все операции с этими беларусскими контрагентами.
- 23 мая беларусский диспетчер сообщил, что на борту самолета компании Ryanair, летящего по маршруту Афины — Вильнюс, бомба, эту информацию он получил бы из письма от ХАМАС (движение это возразил). Самолет посадили, а бомбу не нашли. На борту находился Роман Протасевич — бывший редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA, его задержали. 24 мая появилось видео, на котором Протасевич говорит, что продолжает «сотрудничать со следствием» и свидетельствует по организации протестов в Минске. Эти события вызвали резкую критику международного сообщества.
- Европейский Союз рассматривает возможность наложить санкции на экспорт калия из Беларуси, что является основой беларусской экономики.