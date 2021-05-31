США с 3 июня вводят санкции против девяти беларусских предприятий

В результате гражданам США будет запрещено участвовать в сделках с этими организациями, а также касающихся их собственности или их имущественных интересов. В то же время ранее Минфин и Госдепартамент США уже объявляли о возобновлении санкционного режима в отношении девяти государственных предприятий Беларуси.

В «черный список» Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) возвращаются «Белнефтехим», «Нафтан», «Гродно азот», «Гродно химволокно», «Лакокраска» и «Полоцк стекловолокно».

OFAC сообщило, что лицензия, отменившая санкции против этих предприятий в 2006 году, аннулируется, американским юридическим и физическим лицам предписано за 45 дней свернуть все операции с этими беларусскими контрагентами.