Посли ЄС схвалили заборону для всіх білоруських літаків приземлятися в аеропортах Євросоюзу

Посли Європейського союзу схвалили введення заборони для білоруських авіаперевізників приземлятися в аеропортах країн ЄС.
Про це повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.
«Посли ЄС дали «зелене світло» забороні для будь-яких літаків білоруських перевізників приземлятися в аеропортах ЄС. Процедуру завершать у другій половині дня. Вона повинна вступити в силу з півночі [5 червня]», — написав він у Twitter.
Цю ж інформацію підтвердили Reuters три євродипломати.
Рішення послів підтверджує повідомлення ЗМІ про перший раунд обмежень щодо Білорусі за примусову посадку літака Ryanair в Мінську для арешту колишнього головного редактора опозиційного ресурсу NEXTA Романа Протасевича і його дівчини Софії Сапеги.
- Україна, низка країн Євросоюзу, Британія і США закрили авіасполучення з Білоруссю після примусової посадки літака Ryanair з опозиціонером Протасевичем на борту. Для «Белавіа» небо закрили 20 країн.
- 3 червня Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) випустило директиву, згідно із якою польоти літаків авіакомпаній ЄС в повітряному просторі Білорусі більше не допускаються. Виняток становлять надзвичайні ситуації.