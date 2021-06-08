Лукашенко ужесточил наказание за проведение протестов в Беларуси и распространение данных силовиков

Также закон ужесточает ответственность за убийство сотрудника милиции или военнослужащего (до 12 лет лишения свободы), за насилие или угрозу в отношении силовиков и судей (от пяти лет ограничения до семи лет лишения свободы), за сопротивление милиционерам (до трех лет тюрьмы ) и за публичное оскорбление представителя власти (штраф, арест, до трех лет ограничения или лишения свободы).

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об ужесточении ответственности за нарушение порядка проведения массовых мероприятий и экстремизм.

Документом установлена уголовная ответственность и для владельцев интернет-ресурсов за распространение запрещенной информации: общественные работы, штраф или до двух лет ограничения либо лишения свободы.

К тому же увеличены сроки за уклонение от уплаты налогов: до семи лет за причинение ущерба в крупном размере (было до трех лет), до 12 лет — в особо крупном (было до семи лет).

Основные положения закона вступят в силу через 10 дней, остальные — через три месяца.