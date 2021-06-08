Лукашенко посилив покарання за проведення протестів у Білорусі та поширення даних силовиків

Також закон посилює відповідальність за вбивство співробітника міліції або військовослужбовця (до 12 років позбавлення волі), за насильство або загрозу щодо силовиків і суддів (від п’яти років обмеження до семи років позбавлення волі), за опір міліціонерам (до трьох років в’язниці) і за публічну образу представника влади (штраф, арешт, до трьох років обмеження або позбавлення волі).

Документом встановлена кримінальна відповідальність і для власників інтернет-ресурсів за поширення забороненої інформації: громадські роботи, штраф або до двох років обмеження чи позбавлення волі.

До того ж збільшені терміни за ухилення від сплати податків: до семи років за заподіяння шкоди у великому розмірі (було до трьох років), до 12 років — в особливо великому (було до семи років).

Основні положення закону набудуть чинності через 10 днів, решта — через три місяці.