Протасевич в інтерв’ю держтелеканалу Білорусі «зізнався» в організації протестів і повазі до Лукашенка, який має «сталеві яйця»

Про це він заявив в інтерв’ю білоруському державному каналу ОНТ, який викладає відеофрагменти розмови у своєму Telegram-каналі.

Затриманий колишній головний редактор опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич публічно визнав свою провину в закликах до протестів у Білорусі та запевнив, що поважає самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

«Щойно мені надали документи та висунули звинувачення, я одразу визнав свою провину за 342 ст. Кримінального кодексу — організація масових несанкціонованих акцій. Я одразу в повному обсязі визнав свою провину за цією частиною. Заклики, які я опублікував, стали наслідком того, що на вулицях почалися неконтрольовані заворушення і Мінськ три дні жив у хаосі», — говорить Протасевич.

Також опозиціонер назвав прізвища людей, які були причетні до координації протестів у Білорусі: Степан Путило, Ян Рудик, Тадеуш Гічан, Франек Вячорка, «який міг прийти в чат і написати конкретні тези, за якими ми мали працювати», Антон Мотолько, Данило Богданович.

«Раніше там також були присутні такі персонажі, як [Артем] Шрайбман, [Едуард] Пальчис, [Євген] Юшкевич, Анастасія Рогатко, яка також має стосунок до діяльності штабу Світлани Тихановської, Віктория Пальчис, Дмитро Навоша, Євген Малаховський, який працював переважно з дворовими чатами та ініціативами», — розповів він.

За словами Протасевича, діяльність опозиції фінансують литовські платники податків і «приватні спонсори», також є підтримка діаспори.

«Джерел фінансування багато... Уряд [Польщі] напряму виділяв в кишені приватних білоруських організацій суми в районі 50 мільйонів злотих... І приходив особисто прем’єр-міністр», — додав опозиціонер.

Окрім цього, Протасевич назвав «мету санкцій проти Білорусі».

«Щоб економіка Білорусі обвалилася якнайшвидше. І якщо обвалиться економіка, люди вийдуть на вулиці... це будуть голодні бунти. І це, власне, і є однією з цілей економічних санкцій», — наголосив він і висловив переконання, що Тихановська це «прекрасно розуміє».

Говорячи про Лукашенка, Протасевич назвав його «людиною зі сталевими яйцями», а також заявив, що «багато речей, за які критикували Олександра Григоровича, насправді просто спроба тиску», хоча є й рішення, які він вважає «помилковими».

У відповідь на запитання ведучого, чи поважає він Лукашенка, опозиціонер сказав: «Безумовно».

До того ж Протасевич розповів, що за штабами білоруської опозиції «стоять спецслужби».

«Заготовки якихось планів, стратегій загальних тощо — це ж явно робота спеціалістів, а які, вибачте, спеціалісти можуть бути в білоруській опозиції, це тільки спеціалісти з відмивання грошей», — додав він.