Протасевич в интервью гостелеканалу Беларуси «признался» в организации протестов и уважении к Лукашенко, у которого «стальные яйца»

Об этом он заявил в интервью беларусскому государственному каналу ОНТ, который выкладывает видеофрагменты разговора в своем Telegram-канале.

Задержанный бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич публично признал свою вину в призывах к протестам в Беларуси и заверил, что уважает самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

«Как только мне предоставили документы и предъявили обвинение, я сразу признал свою вину по 342 ст. Уголовного кодекса — организация массовых несанкционированных акций. Я сразу в полном объеме признал свою вину по этой части. Призывы, которые я публиковал, стали следствием того, что на улицах начались неконтролируемые беспорядки и Минск три дня жил в хаосе», — говорит Протасевич.

Также оппозиционер назвал фамилии людей, которые были причастны к координации протестов в Беларуси, — Степан Путило, Ян Рудик, Тадеуш Гичан, Франек Вячорка, «который мог прийти в чат и написать конкретные тезисы, по которым мы должны работать», Антон Мотолько, Данил Богданович.

«Раньше там также присутствовали такие персонажи, как [Артем] Шрайбман, [Эдуард] Пальчис, [Евгений] Юшкевич, Анастасия Рогатко, которая также имеет отношение к деятельности штаба Светланы Тихановской, Виктория Пальчис, Дмитрий Навоша, Евгений Малаховский, работавший преимущественно с дворовыми чатами и инициативами», — рассказал он.

По словам Протасевича, деятельность оппозиции финансируют литовские налогоплательщики и «частные спонсоры», также есть поддержка диаспоры.

«Источников финансирования много... Правительство [Польши] напрямую выделяло в карманы частных беларусских организаций суммы в районе 50 миллионов злотых... И приходил лично премьер-министр», — добавил оппозиционер.

Кроме этого, Протасевич назвал «цель санкций против Беларуси».

«Чтобы экономика Беларуси обвалилась как можно быстрее. И если обвалится экономика, люди выйдут на улицы... это будут голодные бунты. И это, собственно, и является одной из целей экономических санкций», — отметил он и выразил убеждение, что Тихановская это «прекрасно понимает».

Говоря о Лукашенко, Протасевич назвал его «человеком со стальными яйцами», а также заявил, что «многие вещи, за которые критиковали Александра Григорьевича, на самом деле просто попытка давления», хотя есть и решения, которые он считает «ошибочными».

В ответ на вопрос ведущего, уважает ли он Лукашенко, оппозиционер сказал: «Безусловно».

К тому же Протасевич рассказал, что за штабами беларусской оппозиции «стоят спецслужбы».

«Заготовки каких-то планов, стратегий общих и так далее — это же явно работа специалистов, а какие, простите, специалисты могут быть в беларусской оппозиции, это только специалисты по отмыванию денег», — добавил он.