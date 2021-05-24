Лукашенко підписав закон, який забороняє ЗМІ вести онлайн-трансляції з акцій протесту

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав три закони, які обмежують свободу преси та масових заходів у Білорусі. Про це повідомляє Белта. Один із них передбачає заборону на висвітлення у режимі реального часу масових заходів, «що проводять з порушенням порядку з метою їхньої популяризації або пропаганди». Ця заборона буде поширюватися в тому числі на журналістів ЗМІ. Також журналістам заборонили бути організаторами та учасниками масових заходів.

Також, наприклад, не можна публікувати результати опитувань громадської думки на суспільно-політичні теми, які провели без отримання необхідної акредитації. Також не можна ставити посилання на матеріали, що містять інформацію, яку не можна поширювати. Окрім цього, генеральному прокурору, прокурорам областей та міста Мінська надали право обмежувати доступ до інтернет-ресурсів і мережевих видань, «через які поширюються відомості, спрямовані на пропаганду екстремістської діяльності або містять заклики до такої діяльності, а також інша інформація, поширення якої може завдати шкоди національним інтересам».

«Аби зменшити іноземний вплив», засновниками ЗМІ не можуть бути ані іноземні компанії, ані іноземні особи. Журналіста можуть позбавити акредитації, якщо він поширював неправдиву інформацію. Також Лукашенко дав силовикам право припиняти роботу інфраструктури (торгових обʼєктів, обʼєктів громадського харчування, транспорту, ярмарків, організацій усіх форм власності) у місцях проведення масових заходів і за маршрутами прямування їх учасників.