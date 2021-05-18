У Білорусі силовики прийшли з обшуками до опозиційного видання TUT.by. Проти нього порушили кримінальну справу

У Білорусі силовики прийшли з обшуками до найбільшого опозиційного видання TUT.by. Йому заблокували домен.

Про це повідомляє видання у своєму Telegram.

TUT.by було зареєстровано як резидент білоруського Парку високих технологій. Компанії, які там реєструються, користуються податковими пільгами від влади Білорусі. Цей статус TUT.by отримало у 2019 році. Силовики вважають, що журналісті займалися діяльністю, яка не була дозволена резидентам ПВТ.

«У результаті необґрунтованого використання ТОВ «ТУТ БАЙ МЕДІА» державної підтримки як резидента Парку високих технологій державі було завдано збитків в особливо великому розмірі», — повідомили в Комітеті державного контролю.

Головний редактор видання, а також деякі журналісти повідомляють, що до них прийшли силовики. Також вони працюють в офісі TUT.by.

Міністерство інформації Білорусі обмежило доступ до доменів TUT.by через «низку порушень закону про ЗМІ».