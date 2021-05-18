В Беларуси силовики пришли с обысками в оппозиционное издание TUT.by. Против него возбудили уголовное дело

В Беларуси силовики пришли с обысками в самое большое оппозиционное издание TUT.by. Ему заблокировали домен.

Об этом сообщает издание в своем Telegram.

TUT.by было зарегистрировано в качестве резидента беларусского Парка высоких технологий. Компании, которые там регистрируются, пользуются налоговыми льготами от властей Беларуси. Этот статус TUT.by получило в 2019 году. Силовики считают, что журналисты занимались деятельностью, которая не была разрешена резидентам ПВТ.

«В результате необоснованного использования ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» государственной поддержки в качестве резидента Парка высоких технологий государству был нанесен ущерб в особо крупном размере», — сообщили в Комитете государственного контроля.

Главный редактор издания, а также некоторые журналисты сообщают, что к ним пришли силовики. Также они работают в офисе TUT.by.

Министерство информации Беларуси ограничило доступ к доменам TUT.by за «ряд нарушений закона о СМИ».