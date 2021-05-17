У Білорусі силовики отримали більше прав на застосування сили. Лукашенко посилив їхній захист

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон про держзахист правоохоронців і суддів, а також закон про нацбезпеку, який розширює права силовиків.

Відповідні закони включені у Національний реєстр правових актів — це означає, що їх підписано.

Закон Про державний захист оберігає чиновників, силовиків, суддів, членів виборчих комісій, провладних журналістів і членів сімей у разі загрози замаху, посягання на життя, здоровʼя або майно. Під держзахист вони можуть потрапити лише звернувшись до МВС із заявою або дати свою згоду на відповідне звернення від їхнього імені.

«Захищувана особа» і її близькі за законом можуть розраховувати на широкий спектр заходів — від переводу на іншу службу або роботу до зміни зовнішності, якщо від цього залежить безпека.

Крім цього, в законі є пункт «інші особи». Такими можуть бути громадяни Білорусі, іноземці та особи без громадянства. Їм нададуть захист після звернення у МВС.