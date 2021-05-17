В Беларуси силовики получили больше прав на применение силы. Лукашенко усилил их защиту

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о госзащите правоохранителей и судей, а также закон о нацбезопасности, который расширяет права силовиков.

Соответствующие законы включены в Национальный реестр правовых актов — это значит, они подписаны.

Закон О государственной защите оберегает чиновников, силовиков, судей, членов избирательных комиссий, провластных журналистов и членов семей в случае угрозы покушения, посягательства на жизнь, здоровье или имущество. Под госзащиту они могут попасть лишь обратившись в МВД с заявлением или дав свое согласие на соответствующее обращение от их имени.

«Защищаемое лицо» и его близкие по закону могут рассчитывать на широкий спектр мер — от перевода на другую службу или работу до изменения внешности, если от этого зависит безопасность.

Кроме этого, в законе есть пункт «иные лица». Такими могут быть граждане Беларуси, иностранцы и лица без гражданства. Им предоставят защиту после обращения в МВД.