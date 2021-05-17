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В Беларуси силовики получили больше прав на применение силы. Лукашенко усилил их защиту

Автор:
Костя Андрейковец
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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о госзащите правоохранителей и судей, а также закон о нацбезопасности, который расширяет права силовиков.

Соответствующие законы включены в Национальный реестр правовых актов — это значит, они подписаны.

Закон О государственной защите оберегает чиновников, силовиков, судей, членов избирательных комиссий, провластных журналистов и членов семей в случае угрозы покушения, посягательства на жизнь, здоровье или имущество. Под госзащиту они могут попасть лишь обратившись в МВД с заявлением или дав свое согласие на соответствующее обращение от их имени.

«Защищаемое лицо» и его близкие по закону могут рассчитывать на широкий спектр мер — от перевода на другую службу или работу до изменения внешности, если от этого зависит безопасность.

Кроме этого, в законе есть пункт «иные лица». Такими могут быть граждане Беларуси, иностранцы и лица без гражданства. Им предоставят защиту после обращения в МВД.

Как сообщает БЕЛТА, второй закон — О национальной безопасности — указывает основания для личного досмотра граждан, их вещей и авто (дает право на обыск во время содержания под стражей), а также уточняет условия и пределы применения силы, спецсредств, оружия, боевой и специальной техники.

Например, полиция и ОМОН больше не несут ответственности за ущерб, если применяли силу и оружие или технику для подавления «массовых беспорядков». Полиция и ОМОН теперь могут запрещать людям снимать на камеру или фотографировать их действия.

Законы вступят в силу через месяц.