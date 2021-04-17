«ЦРУ, ФБР, не знаю». Лукашенко заявил, что на него планировали покушение при участии спецслужб США

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что американские спецслужбы планировали на него покушение, а также хотели похитить его детей. Глава режима убежден, что операцию планировали на высшем уровне в США. Об этом говорится в выступлении Лукашенко на провластном Telegram-канале «Пул первого».
«В планах — захват ребенка, одного, второго, как получится. “Посадим в погреб”... Кстати, в Гомельской области и погреб подготовили», — сказал он.
По словам самопровозглашенного президента, группу задержали, и ее участники сами рассказали о своих планах.
«Мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб — скорее всего ЦРУ, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и заняться организацией покушения на президента и детей», — сказал Лукашенко.
Он также добавил, что связался с Россией, и «агентуру» схватили в Москве. По убеждению главы беларусского режима, покушение было связано с высшим политическим руководством США, поскольку никто кроме него не может согласовать операцию по убийству президента.
Как сообщает «Интерфакс», ФСБ задержала в Москве двух граждан Беларуси, один из которых также имел американский паспорт — Юрия Зянковича и Александра Федуты. Их якобы консультировали для покушения в США и Польше.
По данным российской спецслужбы, задержанные планировали военный переворот «по отработанному сценарию “цветных революций” с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента».
Зянкович и Федута якобы собирались начать переворот 9 мая этого года. По данным ФСБ, мужчины прибыли в Москву на встречу с оппозиционно настроенными «беларусскими генералами», которых убеждали в необходимости убийства правящей верхушки республики.
Зянкович и Федута будто бы собирались отменить пост президента Беларуси, передать управление «Комитету национального примирения» и одновременно управлять парламентом и ходом политических реформ.
Никаких доказательств своей теории о покушении и попытке переворота ни Лукашенко, ни ФСБ не предоставили.
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