Путин поговорил по телефону с Лукашенко и отправляет в Минск российскую делегацию

У Путина также добавляют, что речь шла и о «некоторых важных вопросах двусторонней повестки дня», а также «всестороннем укрепление российско-беларусских союзнических отношений».

Там указывают, что разговор состоялся на фоне визита Лукашенко в Азербайджан , потому обсудили «нагорно-карабахское урегулирования».

Президент России Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провели телефонный разговор через две недели после предыдущего.

В пресс-службе Лукашенко тоже не приводят деталей. Там только добавляют, что согласовывали график предстоящих встреч. В частности, речь шла о будущем визите в Минск российской делегации во главе с премьер-министром. Дату и тему встречи пока не называют.

Напомним, накануне Лукашенко встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Во время встречи он поздравил Алиева с успешной операцией в Нагорном Карабахе, в результате которой часть территорий региона оказалась под контролем Баку.