Путін поговорив телефоном з Лукашенком і відправляє у Мінськ російську делегацію

Президент Росії Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провели телефонну розмову через два тижні після попередньої.

Про це повідомили у пресслужбі Кремля.

Там вказують, що розмова відбулася на тлі візиту Лукашенка в Азербайджан, тому обговорили також «нагірно-карабаське врегулювання».

У Путіна також додають, що йшлося й про «деякі важливі питання двостороннього порядку денного», а також «всебічне зміцнення російсько-білоруських союзницьких відносин».