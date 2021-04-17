«ЦРУ, ФБР, не знаю». Лукашенко заявив, що на нього планували замах за участі спецслужб США

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що американські спецслужби планували на нього замах, а також хотіли викрасти його дітей. Глава режиму переконаний, що операцію планували на вищому рівні в США. Про це йдеться у виступі Лукашенка на провладному Telegram-каналі «Пул первого».

«В планах — захоплення дитини, однієї, другої, як вийде. “Посадимо до льоху”... До речі, в Гомельській області й льох підготували», — сказав він.

За словами самопроголошеного президента, групу затримали, і її учасники самі розповіли про свої плани.

«Ми виявили роботу явно іноземних спецслужб — скоріш за все ЦРУ, ФБР, не знаю, хто там з американців працював. Ми виявили їхнє бажання прибути до Мінська й зайнятися організацією замаху на президента й дітей», — сказав Лукашенко.

Він також додав, що зв’язався з Росією, і «агентуру» схопили в Москві. На переконання глави білоруського режиму, замах був пов’язаний із вищим політичним керівництвом США, оскільки ніхто крім нього не може узгодити операцію по вбивству президента.

Як повідомляє «Интерфакс», ФСБ затримала в Москві двох громадян Білорусі, один з яких мав також американський паспорт — Юрія Зянковича та Олександра Федути. Їх нібито консультували для замаху в США та Польщі.

За даними російської спецслужби, затримані планували військовий переворот «по відпрацьованому сценарію “кольорових революцій” із залученням місцевих та українських націоналістів, а також фізичне усунення президента».

Зянкович і Федута нібито збиралися розпочати переворот 9 травня цього року. За даними ФСБ, чоловіки прибули до Москви на зустріч із опозиційно налаштованими «білоруськими генералами», яких переконували в необхідності вбивства правлячої верхівки республіки.

Зянкович і Федута буцімто збиралися скасувати пост президента Білорусі, передати управління «Комітету національного примирення» і водночас керувати парламентом і перебігом політичних реформ.

Жодних доказів своїй теорії про замах і спробу перевороту ані Лукашенко, ані ФСБ не надали.