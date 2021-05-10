ЕС анонсировал новый пакет санкций против режима Лукашенко: учтут все, что происходит в стране

Европейский Союз завершает подготовку нового — уже четвертого — пакета санкций против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после заседания Совета ЕС по иностранным делам, участники которого, в частности, обсуждали ситуацию в Беларуси, сообщает Deutsche Welle.
Новый санкционный пакет, по словам Борреля, планируют согласовать уже в «ближайшие недели».
«В Беларуси режим продолжает репрессии и запугивание своих граждан. Теперь он преследует и польскую общину», — отметил глава европейской дипломатии. Он подчеркнул, что в четвертом пакете будет учтено «все, что происходит в стране», включая преследования польского меньшинства.
О подготовке новых санкций против окружения Лукашенко Боррель заявлял еще в феврале. Длительную подготовку объясняли, в частности, тем, что Брюсселю следует изучить, насколько действенны уже введенные санкции.
- Напомним, 6 ноября 2020 года страны Евросоюза ввели санкции против Лукашенко и его окружения. Позже к ним присоединилась и Украина. Перед тем санкции против Беларуси ввели США, Канада и Великобритания. МИД Беларуси в ответ расширил список санкций против Евросоюза и Канады и пригрозил ввести ограничения против украинских чиновников.
- 30 марта Лукашенко подписал указ о запрете на ввоз в Беларусь ряда товаров из стран, которые ввели санкции против него и его соратников.
- С начала августа граждане Беларуси протестуют против переизбрания президентом Лукашенко. Активные протесты были с 9 до 11 августа, когда силовики задержали больше всего людей. Многие из них были избиты и получили наказание по решениям судов. Более 400 человек уже осуждены. 290 человек в Беларуси признаны политическими заключенными.