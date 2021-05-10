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ЕС анонсировал новый пакет санкций против режима Лукашенко: учтут все, что происходит в стране

Автор:
Виктория Мартынюк
Дата:
ЕС анонсировал новый пакет санкций против режима Лукашенко: учтут все, что происходит в стране

Гонтар Владимир / УНИАН

Европейский Союз завершает подготовку нового — уже четвертого — пакета санкций против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после заседания Совета ЕС по иностранным делам, участники которого, в частности, обсуждали ситуацию в Беларуси, сообщает Deutsche Welle.

Новый санкционный пакет, по словам Борреля, планируют согласовать уже в «ближайшие недели».

«В Беларуси режим продолжает репрессии и запугивание своих граждан. Теперь он преследует и польскую общину», — отметил глава европейской дипломатии. Он подчеркнул, что в четвертом пакете будет учтено «все, что происходит в стране», включая преследования польского меньшинства.

О подготовке новых санкций против окружения Лукашенко Боррель заявлял еще в феврале. Длительную подготовку объясняли, в частности, тем, что Брюсселю следует изучить, насколько действенны уже введенные санкции.