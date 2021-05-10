ЕС анонсировал новый пакет санкций против режима Лукашенко: учтут все, что происходит в стране

Европейский Союз завершает подготовку нового — уже четвертого — пакета санкций против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после заседания Совета ЕС по иностранным делам, участники которого, в частности, обсуждали ситуацию в Беларуси, сообщает Deutsche Welle.

Новый санкционный пакет, по словам Борреля, планируют согласовать уже в «ближайшие недели».