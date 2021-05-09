Лукашенко подписал декрет на случай его смерти. Власть перейдет к Совету безопасности

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет о передаче власти в случае его насильсвенной смерти. Согласно ему власть в стране перейдет Совету безопасности во главе с премьер-министром.

Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

«Документом предусматривается, что в случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр», — сказано в документе.

Подписанный «Декрет о защите суверенитета и конституционного строя» предполагает также незамедлительный ввод чрезвычайного и военного положения.