Лукашенко подписал декрет на случай его смерти. Власть перейдет к Совету безопасности

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет о передаче власти в случае его насильсвенной смерти. Согласно ему власть в стране перейдет Совету безопасности во главе с премьер-министром.
Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.
«Документом предусматривается, что в случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр», — сказано в документе.
Подписанный «Декрет о защите суверенитета и конституционного строя» предполагает также незамедлительный ввод чрезвычайного и военного положения.
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